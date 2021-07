Uitzonderlijk: eerlijke vinder brengt portefeuille met 750 euro terug

Mag je geld dat je op de openbare weg vindt, zelf houden? Eigenlijk niet, dat is strafbaar en er staan boetes op tot 4.000 euro. Je kan er in principe zelfs gevangenisstraf voor krijgen, die loopt op tot twee jaar. Natuurlijk heeft de politie andere prioriteiten, maar toch let je beter op. Wie plots wel héél veel geld begint uit te geven, maakt zich verdacht en kan gecontroleerd worden voor witwaspraktijken. Ook wie het geld aan een goed doel wil geven, of een dakloze, is in principe strafbaar. Gewoon naar de politie brengen, is dus de boodschap.