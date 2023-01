UITTIP. Zondagse matinee-voorstelling in De Centrale zet Gentse Oekraïners in de kijker

Merelbeke VOC dreigt te verdwijnen na negatief rapport dierenwel­zijn: “Jaarlijkse opvang van 7.000 dieren komt in het gedrang”

Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Merelbeke moet dringend op zoek naar een nieuwe locatie en extra middelen. Veel extra middelen. Anders dreigt het definitief te verdwijnen. Na een negatief advies van de federale overheidsdienst dierenwelzijn verloor het VOC ook even zijn vergunning. “Dit is een huis- en tuinopvang met veel vrijwilligers, daar houdt de inspectie geen rekening mee", zegt Nick De Meulemeester.

