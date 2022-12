Uitslaande woningbrand in Miljoenenkwartier: “Op het moment van de brand was er niemand aanwezig”

De brand ontstond dinsdag omstreeks 16 uur aan de achterkant van een woning in het Miljoenenkwartier, in de buurt van het Sint-Pietersstation. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen hoog uit het dak. In de woning was niemand aanwezig, mogelijks gaat het om een onbewoonbaar pand.