Uitslaande brand in appartementsgebouw Grondwetlaan

Stadsbud­get onder controle. “Zelfs geld om infocoa­ches Overpoort te behouden, en voor extra handen in onderwijs”

Na een week overleggen en beslissen is de kogel door de kerk: het stadsbudget is onder controle. “Er moet niét extra bespaard worden", zegt financiënschepen Rudy Coddens, “en dat is mede het resultaat van de besparingen in juni en november vorig jaar.”