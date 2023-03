Uitgeleefde arbeidershuizen in Brugse Poort ruimen plaats voor sociale woningen: gemiddeld 500 euro huur

voetbal jupiler pro league Ook Gent-goa­lie Paul Nardi onder de indruk van wereldgoal Orban: “Zelfs Courtois pakt die niet”

Gift Orban was tegen Anderlecht de matchwinnaar met een fantastische wereldgoal. Hij krulde de bal prinsheerlijk in de rechterbovenhoek. Bart Verbruggen, nochtans opgenomen in de voorselectie van Oranje, kon er enkel naar kijken. Ook Gent-doelman Nardi beseft dat er tegen zo’n schot weinig te beginnen viel.