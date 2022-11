Uitgebrand schip nog maanden vast in Sifferdok

Oudenaarde/Gent Verdachte (31) nog minstens maand langer in cel voor brand die twee pantser­voer­tui­gen vernielde bij Oudenaards bedrijf

De 31-jarige Gentenaar, die half oktober is opgepakt voor het in brand steken van twee pantservoertuigen van het Belgische leger bij OIP in Oudenaarde, blijft nog minstens een maand langer in voorhechtenis. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist.

28 november