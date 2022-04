Uitbreiding S.M.A.K. komt op snelheid: architectuurwedstrijd start binnenkort

Volleybal Euromillions League Jan Van Huffel verlengt zijn contract als trai­ner-coach van Caruur Gent: “We zullen het team verder uitbouwen”

Zaterdag is Caruur Gent de gastheer voor Borgworm, volgende vrijdag moeten de bekerwinnaars naar de ‘Pöle Ballons’ sporthal in de provincie Luik. Dan wordt in Wallonië de terugwedstrijd afgewerkt in het kader van deze Challenge Final Four. De Gentse ploeg van coach Van Huffel staat voorlopig aan de leiding, na twee knappe zeges tegen VHL en Tectum Achel. Borgworm staat verrassend op een tweede plaats.

