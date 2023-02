Uitbreiding goederenspoor tussen Gent en Terneuzen verder onderzocht

Voor het onderzoek is er geld beschikbaar gesteld door de Belgische en Nederlandse overheid. Er is immers steeds meer vraag naar spoorvervoer, maar de huidige capaciteit en betrouwbaarheid in het gebied tussen Gent en Terneuzen volstaat niet. Er worden nu specifiek 3 pistes onderzocht: een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het zeekanaal tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate; een nieuwe spoorboog ten oosten van de Sluiskilbrug (Nederland); en spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok in Zandeken (België). ProRail en Infrabel gaan in gesprek met bewoners en organisaties in de omgeving.