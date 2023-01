‘Uitbaters’ Duivelsteen zetten ook hun schouders onder Nieuwland, de uitvalsbasis voor Gent Europese Jongerenhoofdstad

Gent UITTIP. Zondagse matinee-voorstel­ling in De Centrale zet Gentse Oekraïners in de kijker

Zin om kennis te maken met de Gentse Oekraïners? Dat kan zondag 15 januari in De Centrale. “Naast een aantal muzikale artiesten, gaande van opera tot pop, zetten we het werk van enkele Oekraïense beeldende kunstenaars in de kijker”, klinkt het bij het kunstencentrum. Op het programma: Oekraïense volksliederen, pianostukken en zelfs een paaldanseres op hedendaagse Oekraïense muziek. De matinee-voorstelling start om 15.00 uur. Kaarten kosten 13 euro in voorverkoop.

9 januari