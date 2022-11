Uitbater nachtwinkel in centrum Gent schuldig aan aanranding, maar krijgt geen celstraf: “Hij moet zich laten begeleiden”

De studente was de nachtwinkel van de man, gelegen in de buurt van het Sint-Pietersplein, vlak voor sluitingstijd binnengegaan. De twee raakten aan de praat en konden het goed met elkaar vinden. Dat wekte bij de uitbater de indruk dat er iets meer in zat. Terwijl ze nog in zijn winkel was, sloot hij plotseling de deur en probeerde hij haar te kussen.

Bedreigend

Op camerabeelden is te zien hoe de man zich opdringt, waarna het slachtoffer volledig in paniek wegvlucht en naar een werkgeefster om te vertellen wat er juist gebeurd is. “Weet u hoe bedreigend dat overkomt, opgesloten worden in een winkel? Als iemand nee zegt, dan is het ook nee. Hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn?”, klonk het bij het openbaar ministerie. Advocaat Vrijens, die de man vertegenwoordigt, reageerde hierop. “Hij heeft dat niet zo bedoeld. Na de feiten heeft hij ook meteen meegewerkt aan het onderzoek. Ook thuis heeft hij moeten uitleggen wat er gebeurd was. Dat was geen aangenaam gesprek.”