Uitbaatster van Sloeberhuisje gaat in beroep tegen haar aanhouding

“Haar aanhouding gaat niet rechtstreeks over de dood van het kindje, maar wel over de manier waarop het kinderdagverblijf geëxploiteerd werd”, verduidelijkte advocaat Vervenne vrijdag in deze krant. “Er werden zodanig veel nieuwe tenlasteleggingen geherkwalificeerd, maar onderzoek moet nu nog uitwijzen of die wel degelijk blijven gelden. Zo wordt er nu bijvoorbeeld ook gesproken over kinderverwaarlozing, maar onderzoek moet nu uitwijzen of dat ook effectief het geval is. Vanavond heb ik een gesprek met mijn cliënte. We zullen dan alles bespreken wat er vandaag gebeurd is en eventueel nadenken om tegen de beslissing in beroep te gaan.”