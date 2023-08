UGent zet oude resto Sint-Jansvest in de etalage

Gemaskerde overval­lers dringen woning van dagbladhan­de­laar André (73) binnen: “Ik dacht écht dat ik ging sterven”

“Ik heb er genoeg van. Voor mij hoeft het niet meer”, zucht André Cocquyt (73). In de nacht van maandag op dinsdag drongen twee gemaskerde overvallers zijn woning, die boven zijn dagbladhandel gelegen is, binnen. “Eén van hen kwam met zijn knie op mijn borst zitten en duwde een prop in mijn mond.” André dacht dat het einde nabij was, tot hij de alarmknop naast zijn bed kon indrukken.