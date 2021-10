UGent voert opnieuw de mondmaskerplicht in

GENT RESTOTIP: JUS serveert heerlijke smaakbomme­tjes in het centrum en laat je lekker lang tafelen

14:37 In het centrum een restaurantje vinden waar de bediening persoonlijk is, de keuken klassiek genoeg en toch verrassend en waar je ook nog eens op je gemak zit? JUS is een pareltje in de Gentse binnenstad dat de basis niet vergeten is: lekker eten en gezelligheid troef. Nog op zoek naar een ander lekker adresje? Lees hier meer restotips.