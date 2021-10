UGent voert mondmaskerplicht opnieuw in

GENT Van lama (of alpaca) tot labo: het Gentse Ablynx speelt al 20 jaar mee op topniveau

20 oktober In Gent zitten ze bijna anoniem verzonken op het technologiepark, maar Ablynx, een dochter van farmareus Sanofi, staat wereldwijd bekend als topspeler. Op woensdag vierde het bedrijf zijn twintigste verjaardag en wij mochten even meekijken in het labo. En we kregen het verhaal achter de lama’s en alpaca’s te horen.