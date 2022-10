UGent-student Wannes (23) heeft nieuw soort wiel ontwikkeld vanuit zijn kot: “Gemaakt van versleten autobanden”

GentWannes Van Laerhoven (23), student aan de Universiteit van Gent, heeft het wiel heruitgevonden, letterlijk. De industrieel ontwerper in wording heeft een luchtledig wiel gemaakt uit versleten autobanden. “Je kan gerust over 10 nagels rijden zonder lek te lopen”, vertelt hij.

Revolutionair, dat is het minste wat je kan zeggen over de uitvinding van UGent-student Wannes Van Laerhoven. De jonge twintiger ontwierp een nieuw soort wiel vanuit zijn studentenkamer in Kortrijk. “Het is begonnen met een schoolopdracht waarbij we een product moesten ontwerpen”, vertelt hij. “Ik dacht al snel aan een wiel, maar dat was te ambitieus volgens de docent. Dan heb ik maar een fietsvelg ontworpen met enkele eenvoudige 3D-printers op mijn kot.”

Na een maand was Wannes al klaar, waardoor hij op zoek ging naar een nieuwe uitdaging voor de komende maanden. Hij keerde terug naar zijn eerste idee en maakte een luchtledig wiel voor zijn skateboard. “Ik ontdekte al snel dat ik met die basistechnologie evengoed grotere banden kon printen en dus wielen op maat kon maken. Van wielen voor elektrische steps tot wielen voor rolstoelen die wat meer demping nodig hebben. Zodat iemand die net geopereerd is aan zijn been niet helemaal door elkaar geschud wordt als hij over kasseien rijdt.”

Wannes Van Laerhoven (23), student aan de Universiteit van Gent, heeft een nieuw soort wiel uitgevonden.

Groter dromen mag

Wannes trok zijn stoute schoenen aan en stapte naar professor Kurt Van Houtte van het FabLabin in Zwijnaarde. Om te vragen of ze zijn wielen wilden printen. Van Houtte reageerde enthousiast dat Wannes zich kandidaat moest stellen voor de Circular Economy Challenge 2022. “Daar zat ik dan, oog in oog met de CEO van Mitsubishi, de organisator van de wedstrijd”, glundert Wannes. “Hij geloofde onmiddellijk in mijn product. ‘Je onderschat je eigen product’, zei hij. ‘Je kan hier veel meer mee bereiken. Droom groot’. Het was voor mij een drive om extra gas te geven.”

Wannes werkte een code uit voor een rolstoel, een buggy, een off road trolley en zelfs voor een Marsrover. Telkens gemaakt met gerecycleerde materialen: versleten en kapotte autobanden. “Je kan gerust over 10 nagels rijden zonder lek te lopen. De wielen zijn ook makkelijk recycleerbaar.” Geen wonder dat Wannes zowel de publieks- als de studentenprijs won van de Circular Economy Challenge 2022. Zijn volgende stap? De wielen op de markt brengen. Daarom is hij op zoek naar partners en investeerders.

