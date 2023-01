UGent-prof 4 maanden geschorst na grensoverschrijdend gedrag bij doctoraatsstudente

Gent Pop-up chocolade­win­kel geopend in centrum Gent: “De hamerdozen zijn heel populair”

Verzot op chocolade? Spring dan zeker eens binnen in CacaOh, een nieuwe pop-up chocoladewinkel in de Mageleinstraat in Gent. Niet alleen kan je hier heerlijke chocoladetabletten kopen, je ziet meteen ook hoe ze gemaakt worden.

16 januari