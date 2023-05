UGent-medewerkers getuigen over grensoverschrijdend gedrag: “De professor wou wel heel graag in de sauna, vooral met zijn werkneemsters”

Proffen bij wie je beter niet alleen in een ruimte zit, extra werk dat niet geweigerd kan worden en niet het gevoel hebben dat klachten ergens heen gaan. Het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de UGent dat uitlekte, is op zijn minst explosief te noemen. “Klacht indienen? Waarom? Er gebeurt toch niets”, getuigen medewerkers exclusief bij HLN. Onder meer de vier maanden schorsing voor een prof die beticht wordt van aanranding, valt hen zwaar. Dinsdag gaat hij terug aan het werk.