UGent liet ook klacht over aanranding elf maanden aanslepen: “En intussen is dader al afgestudeerd”

Gent De Kijk van Kurt: “Cash voor iedereen, Gent zet in op de toekomst”

Dik 10 jaar geleden wandelde ik van mijn woning aan de Frere-Orbanlaan naar de Franklin Rooseveltlaan om daar geld uit de automaat te halen. Je kon toen nog niet overal met je kaart of met een app op je telefoon betalen en dus was je maar beter voorzien van enkele flappen cash als je ergens heen wou. Een briefje op de automaat meldde die ochtend een defect, waarop ik na een korte doch welgemeende vloek de fikse wandeling naar de Kouter inzette, op zoek naar de dichtstbijzijnde Bancontact. Vergeleken met zowat alle andere steden die ik ooit bezocht, was Gent steeds de allermoeilijkste om aan contanten te geraken. De tijden en de technische mogelijkheden zijn het afgelopen decennium gelukkig veranderd. Nu kan je echt overal met de kaart en/of die app op je telefoon betalen. Waar dat enkele jaren geleden enkel het geval was in hippe horecazaken, is elk winkeltje en quasi elk marktkraam vandaag voorzien van alle mogelijke betaalsystemen. Meer nog, een sterk stijgend aantal zaken aanvaardt zelfs geen cash meer. In deze tijden van snelle evolutie heeft het Gentse stadsbestuur de goedkeuring gegeven voor de installatie van twee geldautomaten in de Overpoort. Generaties studenten hebben centen moeten lenen of zwalpende kilometers moeten afleggen op zoek naar geld voor vertier. Ontelbare pintjes werden op de poef besteld. En nu baar geld enkel nog in de goedkoopste versies van Monopoly wordt gebruikt, komt onze stad op de proppen met niet 1 maar 2 automaten in dezelfde straat. Het lijkt me het uitgelezen moment om weer paarden voor de tram te binden nu de energieprijzen de pan uit swingen. En zouden we niet een deel van de Gentse fietsstallingen voorbehouden voor de hoge bi, dat type fiets met het grote voorwiel dat zo populair was in de 19e eeuw? Onze stad is weer helemaal mee met de tijd!

2 februari