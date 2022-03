UGent krijgt extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag na getuigenissen over machtsmisbruik bij proffen

Gent Oostakker opge­schrikt door nachtelij­ke brandstich­ting: twee wagens vernield

In de Gentstraat in Oostakker is een wagen in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitgebrand. Een tweede wagen raakte eveneens zwaar beschadigd. Volgens de eigenaar van de eerste wagen gaat het om opzettelijke brandstichting. “Ik hoorde wat lawaai, en dan waren er de vlammen.”

25 maart