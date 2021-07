UFO-bezetters verlaten het gebouw: “Als de regering haar beloftes niet houdt, komen we terug”

De bezetters zitten sinds 5 juli in de gebouwen van het UFO, nabij het rectoraat. Zij vroegen toen een reactie van rector Rik Van de Walle. Die kwam, maar lag niet in de lijn van wat de bezetters vroegen, een systematisch herdenking van het regularisatieproces. “In plaats van de dialoog met ons aan te gaan, heeft de rector het beeld van de bezetting als ongeschikt en radicaal versterkt”, staat in het persbericht. “Daarmee is de rector voorbijgegaan aan hoe de bezetting is gebruikt om na te denken en te discussiëren over de rol van ongedocumenteerden in onze samenleving en hoe een humane oplossing er eigenlijk uit zou zien.”