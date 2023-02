Uberdope brengt na vijf jaar nieuw album uit en is meteen van plan de Handelsbeurs te slopen op de voorstelling

GentUberdope is terug, en dat zullen we in Gent geweten hebben. Het hiphoptrio brengt na vijf jaar opnieuw een album uit. “Het beste wat we al gemaakt hebben. Maar dat zegt iedereen zeker?”, klinkt het op hun herkenbare humoristische toon. Eén ding is duidelijk. Tepois zijn fier op wat ze gemaakt hebben. Wij gingen polshoogte nemen in de loge van HA Concerts, nu de boel nog intact is.