Uber Eats viert vijf jaar in Gent. “Trouwste klant plaatste al 748 bestellingen”

Uber Eats is in Gent behoorlijk snel gegroeid, zo blijkt. Het bezorgplatform zag het aantal ritten met maar liefst 19 vermenigvuldigen sinds de lancering in de Arteveldestad, en ook het aantal aangesloten restaurants nam exponentieel toe. In de bezorglijsten valt op dat poké bowls en ramen steeds populairder worden, maar ook pita’s, ribbetjes en sushi zijn absolute voltreffers in Gent. Verder valt op dat maandagavond de drukste bezorgdag is in Gent, en dat de klanten best trouw zijn. De grootste fan van Uber Eats in Gent plaatste sinds de lancering van het bezorgplatform al 748 bestellingen.