Twintiger in kritieke toestand na nachtje uit op Oude Beestenmarkt

Gent IN BEELD. Feestvier­ders laten zich niet tegenhou­den door storm: “Knaldrang is groter dan angst om weg te waaien”

In de Overpoort was het donderdagavond al groot feest, maar vrijdag kwam ook de rest van het nachtleven weer op gang in Gent. Even leek het of de storm roet in het eten zou strooien - Eunice heeft dan ook lelijk huisgehouden - maar de echte feestvierders kwamen toch naar buiten om eindelijk weer te dansen zoals voor de pandemie.

