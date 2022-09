Twintig jaar Handelsbeurs: nieuwe naam, nieuw elan én nieuw publiek. “Concertaanbod ﻿van topkwaliteit voor kinderen op poten zetten”

Best klinkende zaal

In september van 2002 zag de Handelsbeurs het levenslicht. Van een prachtig historisch monument groeide het in de kortste tijd uit tot een muzikale pleisterplek waar duizenden mensen zich lieten meevoeren. De Handelsbeurs heeft een geweldige akoestiek, en staat dan ook bekend als één van de best klinkende concertzalen in het land. “In twintig jaar tijd heeft de Handelsbeurs een hele evolutie doorgemaakt. Na de beginjaren als tempel voor voornamelijk rock en klassieke muziek, groeide het ondertussen uit tot een huis waar avontuurlijk over de genres heen geprogrammeerd wordt, met een stevige focus op jazz.”

De nieuwe naam HA is overigens niet eens zo nieuw. Het was de oorspronkelijke naar die de Handelsbeurs in 2002 kreeg. Ook het verjaardagsfeest vrijdagavond is niet het enige evenement dat op stapel staat. De mijkpaal wordt een heel jaar lang gevierd. Op 30 september opent Wouter Vandenabeele binnenshuis het concertseizoen met Hiraeth. Opmerkelijk, want het was ook hij die in 2002 de zaal inwijdde, toen met Metamorf. Doorheen de rest van het seizoen worden grote namen die het huis mee opbouwden afgewisseld met een hoop jong geweld dat een warme plek krijgt om volop te experimenteren.