Twintig jaar Gent Jazz gebundeld in nieuw boek, vol iconische foto’s en anekdotes

Het bruist weer van het leven op de Bijlokesite, want Gent Jazz is vorige week van start gegaan. Het festival zag eenentwintig jaar geleden het levenslicht – na nachtenlange gesprekken aan de toog van café Den Turk – als het Blue Note Festival. Drie dagen lang werd er jazz gespeeld op de Bijlokesite, erna volgden nog drie dagen vol jazz, groove, funk en Cubaanse klanken in het Gravensteen. De droom van bezieler Bertrand Flamang was werkelijkheid geworden. Het festival keerde jaar na jaar terug, veranderde tien jaar geleden van naam en veroverde haar plek op de internationale festivalkaart.

Van in het begin was er plaats voor opkomend talent, maar de afgelopen twintig jaar hebben ook heel wat kleppers op het podium van Gent Jazz gestaan. Zoals Van Morrison, Lady Gaga, Herbie Hancock, Diana Krall, Grace Jones, Toots Thielemans, Melody Gardot en vele, vele anderen. Wie hen gemist heeft, kan vanaf nu meegenieten dankzij het nieuwe boek ‘Ghent Jazz 2002-2022’. Daar staan niet alleen iconische foto’s, maar ook sfeerverslagen, sappige anekdotes, persoonlijke herinneringen van muzikanten, vrijwilligers, teamleden, journalisten, fotografen en sponsors, en een blik achter de schermen in. Jazzkenner Karel Van Keymeulen, die er van in het begin was, breide alles samen tot een mooi geheel.

Het boek is te koop op het festivalterrein voor 33 euro en voor 35 euro via de website van Gent Jazz of uitgeverij Snoeck, in Music Mania in Gent of de boekhandel.

