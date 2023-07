Twee verdachten aangehouden voor autobrand in Brugse Poort

Queer gym verhuist naar Kortrijkse­steen­weg: “Lg­btq-personen hebben nood aan een grote, veilige plek”

Boris Orlando (39) opende drie jaar geleden een ongewone fitnessstudio in de Gentse Blekerijstraat, die hij Queer Gym doopte. Die verhuist nu naar een grotere ruimte op de Kortrijksesteenweg. “Wij zijn een fitness voor iedereen die zich niet op zijn gemak voelt in de reguliere fitnesswereld. Veel mensen hebben nood aan een veilige plek, dus we breiden uit”, zegt de zaakvoerder.