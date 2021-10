Twee twintigers aangehouden voor aanval op Manchester City-supporter (63) op snelwegparking in Drongen

GENT Iets tussen padel, gamen en beachvol­ley: 'Ballistic' is de allereer­ste VR-sport (en je kan die in Gent spelen)

20:30 Vergeet padel, vergeet voetballen en vergeet FIFA 2021: volgens Sport Vlaanderen is Ballistic, de allereerste VR-sport die ontwikkeld werd in Vlaanderen, de toekomst. Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kwam een potje meespelen en ging daar glorieus onderuit tegen de experts van Sportwerk Vlaanderen. Blijft de vraag: is het plezant?