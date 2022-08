Twee rijstroken richting kust versperd door stukken klapband

Gent Naim (32) opent bubbelthee-bar in Gent: “Razend populair in grote steden”

In grote steden zoals Dublin en Parijs zie je overal bubbelthee, maar in Gent was er tot nu maar één bar waar je het populaire drankje kon krijgen. Naim Din (32) brengt daar verandering in: op de Brabantdam heeft hij pas Yibei Tea geopend. Je kan er klassieke bubbelthee krijgen, maar ook op basis van Gentse koffie en kaastaartsmaak.

