Twee personen gearresteerd na achtervolging en vluchtpoging in Gentbrugge

Gent Gepensio­neer­de Gaston gaat zijn droom achterna: opent pop-up met gepimpte vintage kleren

4 augustus In de Lange Kruisstraat vind je sinds enkele dagen een bijzondere pop-up: Ateliers Gaston. Het is tegelijk het atelier en de winkel van Gaston Van De Woestyne (65). Nu hij met pensioen is, is hij eindelijk zijn passie achterna gegaan: mode. Vintage mode om precies te zijn.