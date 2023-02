Twee maanden lang Britse cultuur te ontdekken in Gent: van film tot literatuur

Kunst­school MUDA trekt naar de oude Veeartse­nij­school: “Ideale gebouwen, nu nog in elke klas een piano”

De ruwweg 200 leerlingen van het GO! MUDA in Evergem krijgen een nieuwe stek aan de Coupure in Gent. Zo is ook de stad een theaterzaal en veel ruimte voor het deeltijds kunstonderwijs rijker. “Dat past ook bij een kunstsecundaire school, de link leggen naar de kunsthuizen zoals het KASK en Conservatorium, de Handelsbeurs en Bijloke.”