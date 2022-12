Twee koelbloedige Securailagenten reanimeerden én redden bejaarde reizigster (75): “Deden gewoon ons werk”

Gent Armste Veiling brengt 29.500 euro op, nog groots verenigd nightli­fe-event op 23 december

De Armste Week zit er officieel op, maar echt gedaan is het nog niet. Op 23 december is er nog ‘9000 Nightlife United’ in de Balzaal van de Vooruit. De Armste Veiling bracht intussen net geen 30.000 euro in het laatje.

13:53