Twee kinderen krijgen foute prik in Gents vaccinatiecentrum: “Menselijke fout, gelukkig geen medische gevolgen”

GentIn het vaccinatiecentrum in Gent hebben twee 12-jarigen een fout vaccin gekregen. Dat sbevestigt bevoegd schepen Rudy Coddens (Vooruit). “De kinderen kregen een prik met een halve dosis Moderna, in plaats van Pfizer. Het ging om een menselijke vergissing, en er waren gelukkig geen medische gevolgen.”

Na Kampenhout en Kortenberg zijn nu ook twee Gent een ‘prikincidenten’ opgedoken. Door een menselijke fout kregen twee kinderen per ongeluk een prik met een halve dosis Moderna, en niet met Pfizer. Die halve dosis Moderna is de boosterprik voor volwassenen. Officieel is Moderna nog niet erkend om toe te dienen aan kinderen, maar de procedures lopen. “Gelukkig lijken de vaccins van Pfizer en Moderna zeer goed op elkaar”, zei viroloog Marc Van Ranst aan deze krant na een eerder incident in Kampenhout. Daar kregen 21 kinderen een boostershot voor volwassenen. “Pfizer en Moderna worden op dezelfde manier gemaakt en hebben dezelfde werking.” Dat Moderna nog niet is goedgekeurd is voor kinderen heeft volgens Van Ranst ook niet echt iets te maken met de werking van het vaccin. “Pfizer heeft vooral meer productiecapaciteit, waardoor zij vlot de extra vaccins kunnen leveren.”

Halve Moderna

In Gent kreeg een 12-jarig meisje in december een halve dosis Moderna toegediend, in januari gebeurde dat bij een jongen van 12. “Twee keer ging het om een menselijke vergissing", zegt Rudy Coddens. “Uiteraard betreuren wij dat, en zijn we blij dat er geen medische gevolgen zijn. Beide kinderen werden opgevolgd door specialisten en hun huisarts, er was uiteraard ook contact met hun ouders. Ze kregen intussen allebei al het juiste vaccin toegediend.”

“Met de procedures in het vaccinatiecentrum is niks mis”, verzekert Coddens. “Er zijn verschillende checks, maar er is bij de laatste handeling een menselijke fout gebeurd. Daar heeft de vaccinator toch een verkeerd vaccin genomen. Het zou niet mogen, maar het blijven uiteraard mensen, en mensen kunnen zich vergissen. Het gaat om een onoplettendheid. De kinderen hebben er gelukkig geen medische gevolgen van. Er is nu twee keer een fout gebeurd, op de massaal veel vaccins die het afgelopen jaar zijn toegediend. We kunnen echt wel stellen dat alles veilig gebeurt. Al begrijpen we natuurlijk wel dat dat bij de familie van de twee kinderen waar het wel fout liep, anders overkomt.”

Vlot

Ondertussen lijkt de vaccinatiecampagne nog steeds vlot te lopen. “Als de komende dagen iedereen die staat ingepland, ook echt komt opdagen, dan zullen we 32% van de kinderen van 5 tot en met 11 jaar gevaccineerd hebben”, zegt Coddens. “Dat ligt in de lijn van de verwachtingen. Ondertussen heeft ook 80% van de mensen die twee keer gevaccineerd waren, hun boosterprik gekregen. Dat is nog steeds veel, maar we merken dat het enthousiasme taant.”

Het vaccinatiecentrum in Flanders Expo is nog steeds elke week open, maar niet meer elke dag. Woensdag is er een eerste ‘vrije prikdag’ voor 12- tot 18-jarigen die een boosterprik willen. Verwacht wordt dat dat een schot in de roos zal zijn, gezien de krokusvakantie voor de deur staat en heel wat landen die derde prik eisen voor een ‘vrij leven’.

