Twee jonge vandalen gooien afgebroken paaltje door raam van winkel in Brugse Poort

De vandalen sloegen zondagochtend toe omstreeks 6.30 uur. Op camerabeelden van de winkel is te zien hoe het duo komt aangeslenterd vanuit het Acaciapark en even door de deur kijkt. Daarna wandelen ze weg richting de Rooigemlaan, maar even later komen ze op hun passen terug.

Veel passage

Breekbare paaltjes

Ondanks het feit dat de vandalen gebruik maakten van een omvergereden paaltje, is Reinout van mening dat de Kastanjestraat geen gevaarlijke straat is. “De paaltjes worden er regelmatig omvergereden, vaak door grotere vrachtwagens die bouwmaterialen leveren voor de een of andere verbouwing in de buurt. Maar ze breken blijkbaar ook wel gemakkelijk. Ivago neemt die paaltjes dan mee wanneer ze nieuwe komen plaatsen, maar dat kan soms wel even duren. Enkele jaren geleden hebben ze na een reparatie een paaltje vergeten. Dit had ik toen ook binnen gelegd omdat er maar een of andere flauwe plezante op het idee moest komen om dat door de glazen deur te gooien. Dat is nu precies wat zondag gebeurd is.” De beelden werden intussen overgemaakt aan de politie, die een onderzoek gestart is.