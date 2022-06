Twee jonge Gentenaars delen gratis ijsjes uit aan station: “Voor wat verfrissing zorgen”

GENT Amper 30 Belgen beoefenen de sport, nu strijden vier Gentenaars op EK ‘kunstwiel­rij­den’ in Hongarije: “Gymnastiek op de fiets”

Kent u Tatika Bovendaerde? Zelfs doorgewinterde sportfanaten zullen punten scoren met het antwoord op deze vraag. Nochtans zit de 15-voudige Belgisch kampioene kunstwielrijden al 30 jaar in, of liever op, het zadel van haar kunstwielrijfiets. In de aanloop van haar laatste WK, dat in België plaatsvindt, praat ze over de groei van de sport. “In Duitsland doen er 100.000 mensen aan kunstwielrijden, dan zijn wij blij met een medaille op het EK”.

16:02