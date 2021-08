Twee Gentse jongeren gered uit Afghanistan met hulp van Sint-Bavohumaniora: “Onze leerlingen zullen anders terugkeren dan ze vertrokken zijn”

Wat een leuk weerzien moest worden, draaide uit op een nachtmerrie. Enkele weken geleden vertrokken twee leerlingen van het Sint-Bavohumaniora met hun gezin en het gezin van hun tante naar Afghanistan om familie te bezoeken in Jalalabad, op 150 kilometer van de hoofdstad Kaboel. “Ter plekke zijn ze in snelheid gepakt”, zegt Hilde Allaert, directrice van Sint-Bavohumaniora. “Twee weken geleden, toen de taliban nog aan het oprukken waren, hebben de twee gezinnen nog geprobeerd om hun terugvlucht te vervroegen. Dat bleek onmogelijk: de vluchten waren ofwel volzet, ofwel verschrikkelijk duur of ze moesten splitsen. Het tiental zat compleet vast in Jalalabad. Intussen werd het alsmaar heter onder hun voeten. De taliban gingen van deur tot deur. Als ze een Belgisch paspoort ontdekken, is het al erg. Maar voor Afghaanse gezinnen met banden in het Westen, is het nog gevaarlijker.”