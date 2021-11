Twee Club Brugge-supporters onder strikte voorwaarden vrijgelaten na agressie tegen Manchester City-fan

Gent Ongelukki­ge dief probeert portefeuil­le te stelen... van Gentse undercover­agent

Een niet al te snuggere dief heeft zich op een wel erg belachelijke manier laten strikken door de politie. Die hield hem stiekem in de gaten toen hij in de buurt van het Sint-Pietersstation probeerde in te breken in enkele geparkeerde wagens. Vervolgens probeerde hij de portefeuille van een man te stelen die in de inkomhal van een appartementsgebouw stond. Alleen bleek die man een agent te zijn.

12:19