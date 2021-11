Twee bussen van De Lijn botsen, vrachtwagen rijdt op hen in: één chauffeur gewond naar ziekenhuis

Gent Onrust op sociale media tijdens test Lichtfesti­val : “Sint-Niklaas­kerk staat in brand!”

Onrust op sociale media en in Gent: de Sint-Niklaaskerk staat in brand. Alleen: dat lijkt alleen maar zo. Het is één van de publiekstrekkers voor het lichtfestival, die vandaag getest werd. In één van de eerste edities werd hetzelfde ‘werk’ in het Belfort getoond. Toen werd de brandweer overspoeld door oproepen.

3 november