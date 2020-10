Tv-kok Wim Ballieu start nieuw concept in slagerij van zijn ouders: “Ons ma kon moeilijk neen zeggen”

Gent Niveau 4

16 oktober Na mijn wekelijkse portie Niveau 4, het programma waarin reportagemaker Eric Goens onze Gentse politie volgt, blijf ik telkens achter met gemengde gevoelens. De schrijnende straffeloosheid die zo pijnlijk duidelijk wordt, maakt me kwaad. Het onvermoeibare enthousiasme van de agenten om er desondanks elke dag tegenaan te gaan, stemt me hoopvol. Het sappige accent en de relativerende humor van de flikken bevestigt mijn Gentse fierheid. Ik besef dat enkel de meest telegenieke momenten worden getoond en dat een razzia bij een drugsdealer interessanter oogt dan het uitschrijven van een parkeerboete, maar de momenten die we te zien krijgen, zijn wel dagelijkse kost in onze stad. Hoe dan ook, er is naast al het mooie ook een hoop miserie hier dicht bij huis. Het Gent waar we met z’n allen zo trots op zijn, is naast een hoop magnifieke gebouwen ook en vooral een bonte verzameling van creatieve geesten die gezelligheid en ambiance brengen. Het zijn de Gentse Feesten, de Zesdaagse… en zelfs de vechtende neuzenverkopers die Gent die je ne sais quoi geven die geen enkele andere Vlaamse stad bezit. Laten het nu net die zaken zijn die door corona verdwijnen. Neuzenverkoper Carl ging er deze week aan failliet en het doek viel ongeveer over de volgende Zesdaagse. We verbijten nog de naweeën van de afgelaste Gentse Feesten en vroeg of laat staat er ons weer een sluiting van de horeca te wachten. Wat overblijft, is een economisch slagveld en een gedecimeerd sociaal leven. Dat onze overheden zich bekommeren over onze gezondheid, kunnen we enkel toejuichen. Ik hoop wel dat creatieve ondernemers de kans zullen krijgen om het sociale leven veilig te laten doorgaan. Ik vrees dat er anders heel wat psychische klachten zullen volgen en dat we met z’n allen binnenkort in Niveau 4 zullen worden opgevoerd.