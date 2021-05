Tv-kok Wim Ballieu krijgt boete met uitstel voor muizenkeutels en vervallen producten in Balls & Glory

De feiten dateren al uit 2019, toen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verdachte zaken aantrof in de kelder van het restaurant aan de Beurs in Brussel. Ook in 2017 en 2018 werden al eens inbreuken vastgesteld en daarom werd door het parket beslist om te dagvaarden.

“Wat ik nog meer doen?”

Ballieu schrok toen hij de dagvaarding in de bus kreeg. “Het wordt voorgesteld alsof we ongedierte hebben in ons restaurant, maar dat is niet zo. De uitwerpselen werden in de kelder en in de afvalruimte aangetroffen. In die periode waren er rioleringswerken in de straat en stonden de twee panden naast ons leeg. Tweewekelijks kwam de ongediertebestrijding, wat kan ik nog meer doen?”

De tv-kok liet nog weten dat de ballen die geserveerd worden in het restaurant vacuüm worden getrokken en dat de datum, waarop leek dat het eten vervallen was, de productiedatum is. “De perceptie dat we bedorven eten serveren, klopt niet”, klonk het eerder nog.

Straf met uitstel

Ballieu was dinsdag niet aanwezig in de Gentse correctionele rechtbank. De chef-kok en B&G Belgium Besloten Vennootschap riskeerden elk 2.000 euro boete, maar de rechter bleef uiteindelijk nog mild voor Wim Ballieu. Hij krijgt de boete volledig met uitstel. Zijn vennootschap, die bij verstek is veroordeeld, moet daarentegen 4.000 euro leggen, waarvan 1.600 euro met uitstel. Alle feiten werden bewezen geacht.