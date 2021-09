Turnles van niemand minder dan Nina Derwael: jonge turnsters beleven topdag in Gentse Topsporthal

Gent Gentse naaktfiet­ser (47) op heterdaad betrapt door politie: “Ik zie het leven door een andere bril”

9 september Aan Groene Velden in Mariakerke werd begin april een naakte fietsende man opgemerkt door een jogster. De man in kwestie sprak haar aan en sloeg een babbeltje. In diezelfde week reed de man opnieuw in zijn adamskostuum rond, toen hij plotseling het pad van de politie kruiste. Voor zijn fratsen moest de man zich donderdag verantwoorden in de rechtbank.