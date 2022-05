Tuin van eeuwenoud slotklooster weer omgevormd tot zomerbar: lekkere sappen, boterhammen, concerten, openluchtcinema en meer

GENT Postbode Patrick zwaait feestelijk af in ‘zijn’ Heiveld­straat na 32 (!) jaar brieven en pakjes op dezelfde ronde: “Nu ga ik van mijn kleinkinde­ren genieten”

Feest in de Heiveldstraat op vrijdagochtend. Postbode Patrick Willems (59) steekt er zijn allerlaatste brieven in de bus. Na 42 jaar dienst, waarvan 32 in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg, hangt hij de fiets aan de haak. “Zoveel vrijheid, dat heb je in weinig jobs. Maar in de winter is het koud natuurlijk”.

6 mei