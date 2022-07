Tuin van Duivelsteen na drie jaar weer open voor publiek: van live podcasts tot silent disco

Speciaal voor de Gentse Feesten staat de tuin van het Geraard De Duivelsteen weer open voor het grote publiek. Normaal is het kleine stukje groen niet publiek toegankelijk, maar de komende dagen kan je hier genieten van live muziek, spoken word, impro-theater, live podcasts, live tekensessies en meer in de schaduw van het prachtige kasteel. ’s Avonds wordt de tuin omgevormd tot een dansvloer voor silent disco: elke danser krijgt dan hun eigen koptelefoon zodat de buren niet nog meer gestoord worden.

Drie jaar geleden was hier ook al van alles te doen tijdens de Gentse Feesten optredens. Toen nam een platform voor jonge kunstenaars de tuin over. Dit jaar staat Broei vzw, dat al een paar jaar op rij activiteiten organiseert in het Duivelsteen zelf, in voor de invulling van de tuin onder de noemer YART. Architectencollectief Construct Lab en de kunstenaars van Trois Points Collectief sloegen de handen in elkaar om een pop-up bar met podium te bouwen. Elke dag kan je hier vanaf 15 uur terecht.