Trucker mist bocht en rijdt tegen appartementsgebouw, moeder van drie laat het leven: “Hij leek maar niet te vertragen”

GentAan het Stapelplein in Gent is omstreeks 11.15 uur een ernstig ongeval gebeurd. Een vrachtwagen miste zijn bocht en kwam in aanrijding met een overstekende fietsster (44), een moeder van drie. De leerkracht Frans aan het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg overleed ter plaatse. De trucker raakte lichtgewond. Er wordt onderzocht of de man onwel is geworden of dat er een andere verklaring is voor zijn manoeuvre.

Een tankwagen reed op de stadsring R40 (Dok-Noord) in de richting van de Dampoort, maar miste de bocht aan het Stapelplein en reed rechtdoor over de parking van het kantoorgebouw Handelsdokcentrum en vernielde de toegangspoort van het kantoorgebouw.

Daarbij raakte de chauffeur, volgens onze informatie van Bulgaarse afkomst, een fietsster (44) en vervolgens twee wagens. De fietsster, een vrouw uit Wondelgem in Gent, is daarbij overleden. Zij kwam eveneens vanuit de richting van Dok Noord aangereden en werd gegrepen toen zij de oversteekplaats voor fietsers overstak. Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De chauffeur zat na het ongeval gekneld in zijn vrachtwagen, kon bevrijd worden en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

De lokale politie meldde even dat er sprake was van instortingsgevaar, maar volgens de brandweer was het gebouw zelf nooit instabiel. “De luifel voor het gebouw is echter wel helemaal vernield”, liet de woordvoerder van de brandweer weten. Het personeel in het kantoorgebouw werd kort geëvacueerd uit vrees voor ontvlambare stoffen (dimethyldecanamide, een stof die giftig wordt na aanraking met water) in de tankwagen, maar intussen konden ze terug naar binnen. In het gebouw zelf vielen ook geen gewonden. Er is een verkeersdeskundige aangesteld.

Luide knal

Enkele ooggetuigen, die intussen verklaringen aflegden bij de politie, zagen hoe de vrachtwagen zonder afremmen richting de fietsoversteekplaats reed en de fietsster meegraaide. Een ooggetuige verklaarde het volgende aan onze krant: “Wij waren net in onze wagen aan het stappen toen we een enorme klap hoorden. Die tankwagen had eerst een grijze Mercedes Vito geraakt en reed na die aanrijding gewoon met volle snelheid door. Hij raakte nadien nog een andere wagen. Het was heel bizar dat de chauffeur maar niet leek te vertragen. Hij is dan met vrij hoge snelheid op dat gebouw gereden waar hij uiteindelijk tot stilstand kwam. We zijn onmiddellijk gaan kijken, maar zagen dan het levenloze lichaam van die vrouw liggen. Ze moet op slag dood geweest zijn.”

Brandweer, politie en parket waren de hele dag in de weer op het Stapelplein en de drukke R40 werd afgesloten voor het verkeer. Het lichaam van het slachtoffer werd omstreeks 16.33 uur opgehaald. Nadien konden de takelwerken beginnen, wat geen sinecure was omwille van de omvang van tankwagen. De omgeving van het Stapelplein was tot ongeveer 18.00 uur afgesloten.

De tankwagen is van het logistiek bedrijf Lanfer Logistik, een Duits vervoersbedrijf met vestigingen in Hamme en Antwerpen. Het bedrijf zich richt op het vervoer van vloeibare, poedervormige en granulaten producten in tankwagens en tankcontainers. We hebben het bedrijf gecontacteerd, maar er is tot dusver nog niemand die ons te woord kon staan.

Het slachtoffer is Nathalie V., 44-jarige lerares uit Evergem die het vak Frans gaf op het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg. Ze laat drie kinderen achter en haar echtgenoot achter.

