Trucker die dodehoekongeval veroorzaakte, reageert verslagen: “Waar stond die jongen? Ik weet het niet. Ik heb hem niet gezien”

Geen noemens­waar­di­ge verkeers­hin­der in Gent door actie van landbou­wers richting Brussel

Zo’n 80 tractoren zijn deze ochtend over de Gentse stadsring gepasseerd om zo richting Brussel te rijden. Dat doen ze om te betogen tegen het stikstofakkoord dat voorligt bij de Vlaamse regering. Over heel Vlaanderen doen meer dan 2.500 boeren mee aan de actie. In Gent was er geen noemenswaardige verkeershinder.