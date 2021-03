Trucker (35) die eigen whiskyfeestje filmt op E17 moet drie jaar naar de gevangenis

E17 in De Pinte

En nog lijkt de geboren Gentenaar niet aan zijn proefstuk toe te zijn. Een jaar geleden legde de man zijn eigen drinkpartij vast op camera. Al rijdend in zijn Scania op de E17 ter hoogte van De Pinte dronk hij bekers whisky van het merk William Lawson, amuseerde hij zich met zijn passagier en nam hij foto’s van het kleine feestje in zijn cabine. En het leek erop dat de bestuurder er nood aan had om àlle regels aan zijn laars te lappen: ook zijn rij-en rusttijden moesten eraan geloven. Hij bevestigde een soort van magneet op zijn tachograaf, waardoor zijn kilometers niet werden geregistreerd.

40.000 euro

Later zou de beklaagde wellicht spijt hebben van zijn daden: via via kwamen zijn beelden in handen van de politie, waardoor alle overtredingen aan het licht kwamen. Vandaag kwam zijn zaak voor in de Gentse politierechtbank, waar hijzelf niet aanwezig was. De vrachtwagenchauffeur vertoeft immers momenteel in Almeria in Spanje. De man kon geen uitstel genieten, en kreeg bijgevolg een effectieve celstraf van drie jaar voorgeschoteld. Ook moet hij een boete betalen van 40.000 euro. De beklaagde kan nog verzet aantekenen, maar een lange gevangenisstraf dreigt alvast.