Trouwe huurder WoninGent ‘weggepest’ door buren: “‘Hang een tapijt tegen de tussenmuur tegen het lawaai’, zei de huisvestingsmaatschappij”

Biezebaaze viert 20ste verjaardag in de Minard. “Die ene hit heeft mij veel moois gebracht, daardoor kan ik van mijn muziek leven”

De hit ‘Loetsebollekezoetse’ is 20 jaar oud, en nog steeds kan elke Gentenaar de enige nummer 1-hit die er ooit is geweest in het Gents dialect meezingen. Door dat ene nummer ging het opeens heel hard voor Biezebaaze, een groep die eigenlijk nog niet eens bestond. Twintig jaar later is de groep nog springlevend, en haalt zanger Kurt Burgelman een hoop straffe anekdotes boven.