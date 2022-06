Treinreizigers zouden toch geen apenpokkenvirus hebben, maar andere aandoening: meisjes mochten ziekenhuis verlaten

Testresultaten

In het UZ werden puncties van de huidletsels genomen en naar het labo gestuurd. De meisjes werden in quarantaine geplaatst. Maar vandaag mochten ze het ziekenhuis verlaten. “Het is weinig waarschijnlijk dat ze aan het apenpokkenvirus lijden", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze hebben een andere huidaandoening. Welke dat is, behoort tot de privésfeer. De officiële testresultaten van het apenpokkenvirus zijn er nog niet, en daarom worden de meisjes nog opgevolgd. Maar de kans is dus klein dat ze het virus effectief hebben.”