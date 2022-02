Trefpunt wil één dag extra Gentse Feesten, stad zegt niet meteen neen: “Grondwet moet daar niet voor aangepast worden”

Independer.be Tweede­hands­wa­gen kopen? Zo kan je achterha­len of die ooit beschadigd is geweest

Wanneer je een tweedehandswagen koopt, wil je weten of die in het verleden al eens beschadigd is geweest. Schadegevallen kunnen immers zware gevolgen hebben voor de veiligheid van de wagen. Maar hoe weet je wat een auto in het verleden heeft meegemaakt? Independer.be geeft tips.

4 februari