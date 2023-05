Transgender ambtenaren bij Stad Gent krijgen twintig dagen ‘transitieverlof’: “Combinatie met job blijkt bijna onhoudbaar”

Als trans persoon die een medische transitie wil maken, sta je voor een redelijk lang traject. Dan gaat het niet alleen om afspraken bij artsen, maar ook psychologen, logopedisten en meer. “Uit de gesprekken die we met medewerkers in die positie hebben, merken we dat de combinatie met een job bijna onhoudbaar is. Zulke afspraken vallen bijna altijd doorheen de werkdag en dan komen mensen in de problemen. We willen hen met deze maatregel ontzorgen”, zegt schepen voor Personeelsbeleid Hafsa El-Bazioui (Groen). De verlofdagen komen er wellicht nog voor de zomervakantie.