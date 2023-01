Transformatie voor campus Rabot: KU Leuven, Odisee en Luca gaan nog nauwer samenwerken en bouwen 90 studentenkoten

GENTAan de Bargiekaai sleutelen de KU Leuven, Odisee en Luca School of Arts aan een totaal vernieuwde campus. Dat weet De Gentenaar. Het meest opvallende project is een nagelnieuwe toren aan het water. In het gebouw moeten onder meer 2 nieuwe aula’s komen maar ook voor groen komt er meer ruimte.

Op een steenworp van het Rabot studeren nu al duizenden studenten op de ‘Technologiecampus’. Die krijgt binnenkort een transformatie, al is het ééntje van lange adem. De reeds bestaande open campus krijgt een nieuwe administratietoren, 90 studentenkoten, 2 aula’s en een groot park dat ook de buurt beter moet verwelkomen in het Rabot.

Technologiecampus nu

Op Technologiecampus komen drie hogescholen en universiteiten samen. Enerzijds is er de KU Leuven, anderzijds hebben ook Odisee Hogeschool en Luca School of Arts (HOGENT) er een plekje. Waar momenteel gebouw A staat, dat is het onthaal, komt meer groen, ook een bovengrondse parking moet baan ruimen voor beplanting. Maar vooral aan de andere kant van de gebouwencluster, waar nu nog enkele laagbouwblokken staan, wordt vernieuwd.

In het ‘Bargiekaaiproject’, naast de Honda-garage, komt de grootste cluster aan voorzieningen. Een studentenresidentie met 90 kamers, bijvoorbeeld. Aansluitend op de campus wordt een nieuw onderwijsgebouw opgetrokken, met aula’s, leslokalen, kantoren en een leercentrum. De zone rechts van het nieuwe gebouw wordt ingericht als een publiek park. Eén gebouw, blok ‘P’ krijgt ook twee extra verdiepingen.

Samenwerken

In de nieuwe gebouwen moet ruimte zijn voor 3.500 studenten. De studentenkamers moeten tegemoetkomen aan de grote schaarste in de buurt. Dat de drie scholen samenwerken, geeft een schaalvoordeel, maar bij de directies klinkt ook dat er zo een ‘technologie- en kunstcampus’ moet ontstaan. Zowel de technologie- als gezondheidsrichtingen van Odisee zijn er te vinden, maar ook de universitaire architectuurrichting en ingenieursstudies en de meer artistieke takken van Luca School of Arts. Zo wil men meer inzetten op synergie.

De aanvraag voor het project is nu pas gedaan, als alles goed loopt wil de KU Leuven, die bouwheer is, de sloopwerken starten eind augustus. In april is er buurtoverleg gepland, om zo nog eventuele aanpassingen te kunnen doen. In 2024 hoopt men dan de werken aan te vatten, in 2027 zou de nieuwe campus klaar moeten zijn.

